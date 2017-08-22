獨家》新竹縣編明年預算 擔心自籌財源創新低

2017-08-22 22:01

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府各局處正在籌編明年度預算，同時新竹縣105年的總決算出爐，顯示當年的縣府自籌財源創5年新低，其中，人事費佔自籌財源比率的125.94％寫下新高。縣府財政處評估，明年度的總預算規模可能要持續下修，但為免規模縮減太多而影響施政，縣長邱鏡淳要求各局處須確實遵守預算籌編原則，且覈實編列，以利持續推動各重要政策、公共建設、並支應不斷攀高的人事費用。

新竹縣105年的總決算審核報告顯示，當年的縣府自籌財源只有84億3000多萬元，創下5年來新低，其中，人事費用卻逐年增加到106億2000多萬，等於人事費用佔自籌財源比率從民國101年的89.48％，暴增到105年的125.94％，新竹縣亟需積極開拓財源，以提升自主能力。

時值縣府各局處正著手籌編明年度預算，財政處長黃國峯今天在主管會報上特別呼籲各單位，不管是稅課收入、稅課以外的收入或營業基金，籌編原則除要考量預算執行年度的政策變動，參酌前年度決算跟上年度的執行實徵狀況、衡酌各種增減因素、經營實績等外，也必須把主計總處或是其他預測機構估測的經濟成長趨勢、未來市場趨勢等納入考量。

黃國峯說，否則儘管新竹縣的自籌財源「比率」位居6都以外縣市的「前段班」內，但仍很有可能在大家欠缺「前瞻」的籌編方式下，讓明年度的總預算自籌財源再度寫下新低，影響到整個總預算的規模，左右了縣府可以施政的空間。

新竹縣近年不斷量入為出，105年度歲出、歲入總預算是256億多，實際總決算的歲入是210億元、歲出219億元。106年度的歲出、歲入總預算是233.6億元。預估明年的歲出、歲入規模可能落在208億到220億元之間。

至於負債方面，到今年7月底為止，新竹縣1年期以上的長期債務有154.3億元，短期負債69.08億。基金專戶調借了92.4億元、基金尚有的盈餘12.82億，加上之前的歲出保留數93億508萬，目前總負債額度約是396億165萬元。

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  • 新竹縣長邱鏡淳今天要求各一級主管配合財政處確實遵守預算籌編原則覈實編列，以免影響明年的施政空間。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳今天要求各一級主管配合財政處確實遵守預算籌編原則覈實編列，以免影響明年的施政空間。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣政府財政處處長黃國峯（左）今天利用主管會報提醒各局處籌編明年度預算的基本原則必須落實。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府財政處處長黃國峯（左）今天利用主管會報提醒各局處籌編明年度預算的基本原則必須落實。（記者黃美珠攝）

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