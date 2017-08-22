獨家》新竹縣編明年預算 擔心自籌財源創新低

2017-08-22 22:01

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府各局處正在籌編明年度預算，同時新竹縣105年的總決算出爐，顯示當年的縣府自籌財源創5年新低，其中，人事費佔自籌財源比率的125.94％寫下新高。縣府財政處評估，明年度的總預算規模可能要持續下修，但為免規模縮減太多而影響施政，縣長邱鏡淳要求各局處須確實遵守預算籌編原則，且覈實編列，以利持續推動各重要政策、公共建設、並支應不斷攀高的人事費用。

新竹縣105年的總決算審核報告顯示，當年的縣府自籌財源只有84億3000多萬元，創下5年來新低，其中，人事費用卻逐年增加到106億2000多萬，等於人事費用佔自籌財源比率從民國101年的89.48％，暴增到105年的125.94％，新竹縣亟需積極開拓財源，以提升自主能力。

時值縣府各局處正著手籌編明年度預算，財政處長黃國峯今天在主管會報上特別呼籲各單位，不管是稅課收入、稅課以外的收入或營業基金，籌編原則除要考量預算執行年度的政策變動，參酌前年度決算跟上年度的執行實徵狀況、衡酌各種增減因素、經營實績等外，也必須把主計總處或是其他預測機構估測的經濟成長趨勢、未來市場趨勢等納入考量。

黃國峯說，否則儘管新竹縣的自籌財源「比率」位居6都以外縣市的「前段班」內，但仍很有可能在大家欠缺「前瞻」的籌編方式下，讓明年度的總預算自籌財源再度寫下新低，影響到整個總預算的規模，左右了縣府可以施政的空間。

新竹縣近年不斷量入為出，105年度歲出、歲入總預算是256億多，實際總決算的歲入是210億元、歲出219億元。106年度的歲出、歲入總預算是233.6億元。預估明年的歲出、歲入規模可能落在208億到220億元之間。

至於負債方面，到今年7月底為止，新竹縣1年期以上的長期債務有154.3億元，短期負債69.08億。基金專戶調借了92.4億元、基金尚有的盈餘12.82億，加上之前的歲出保留數93億508萬，目前總負債額度約是396億165萬元。

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