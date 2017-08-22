政院815停電責任調查首次會議 決到大潭電廠踏勘

行政院籌組的「815停電事故行政調查專案小組」，今晚召開專案小組第1次會議，決定排訂近期內到大潭電廠事故現場進行勘查。（記者謝武雄攝）

2017-08-22 20:56

〔記者李欣芳／台北報導〕815因大潭電廠天然氣供氣中斷，導致大潭電廠機組跳脫及全台大停電，行政院籌組的「815停電事故行政調查專案小組」，為釐清事故原因及相關行政責任，今晚召開專案小組第1次會議，為確實了解事故發生原因，決定排訂近期內到大潭電廠事故現場進行勘查，以調查釐清事故原因及相關行政責任，盼最短時間完成調查，並提出改善建議。

行政院表示，這個專案小組為任務編組，由政務委員吳宏謀擔任召集人，並由國發會副主委曾旭正、行政院經濟能源農業處處長廖耀宗、科技部國家實驗研究院副院長吳光鐘擔任委員，總計行政部門代表4位，另邀請具公信力的技師公會及學者專家陳士麟、馬小康、李華琛、楊坤德、陳在相、陳建富及吳文方等7位外部委員，總計11位委員共同組成專案小組。

今天專案小組第1次會議，由經濟部、中油公司及台電公司進行事故報告（含事故發生過程、初步自行調查情形及處置），並提供合約等相關資料供委員審閱，會中委員關心重點包括：真正造成斷氣及停電的原因，是否有標準作業程序（SOP）及現場監督人力與防呆機制等提出質疑，並請台電及中油提出更多資訊，以利診斷。