民進黨海選國會實習生 優秀青年競爭激烈

2017-08-22 19:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天舉辦政治實習計畫，今年共有兩百六十人報名，不乏外國名校畢業生、醫學系學生和精通英日文者，競爭十分激烈。第一階段脫穎而出的三十五人今天直接面對面與民進黨立委辦公室進行媒合，民進黨青年部副主任何孟樺表示，主要看實習生的專長、雙方意願來進行配對，希望結果能在明天出爐。

民進黨第二年舉辦政治實習計畫，希望透過公開徵選，讓有志於公共事務的青年，可以到國會立委辦公室和中央黨部實習，今年共有十七個立委辦公室參與。

何孟樺說，參加者不乏許多優秀的青年，很多人有國外交換經驗，也有國外名校畢業生、醫學系學生，也有一些人已經通過日檢一級、英文多益檢定超過九百分的也有好幾個。不過她也說，除了一些客觀條件外，還是要看各辦公室需要的專業領域而定。

許多參與海選面試的國會辦公室助理都說，這些年輕人的履歷拿出來真的都很嚇人，很高興能有這麼多優秀年輕人對公共事務有興趣。

民進黨副秘書長徐佳青說，來報名實習的青年還是以法政、外交學群學生居多，醫學和理工科系較少，未來徵才希望能夠讓領域更多元。

徐佳青也表示，最後若未被選上，也不用氣餒，民進黨還有很多實習計畫，相關資料也都會保留在人才資料庫。

徐佳青說，民進黨重視人才養成，除了針對大專生和青年的實習計畫外，明天也將召開技職教育記者會，期盼整體提升社會對於青年教育的關注。