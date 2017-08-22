被幕僚聽見與總統爭論 林全：我跟任何人都講真話

林全表示，自己跟任何人都講真話，包括總統。圖為2016年3月15日，蔡英文甫當選總統時宣布林全接任行政院長。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-08-22 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全日前接受媒體專訪時表示，雖然在職務上要尊重總統蔡英文，但很多事情他會以多年好友的身分勸蔡總統。外界認為林全是少數敢和總統爭論的人，有幕僚還曾在門外聽見兩人在爭論，林全笑笑的表示：「我跟任何人都講真話，包括蔡總統。」

根據《中央社》報導，林全談及前瞻計畫從原先規劃的8年新台幣8800億元，到後來立院通過的4年新台幣4200億元，他表示，立法院當時考量總統任期只有4年，不必編到8年，林全認為立法院的考量可行，他就配合立法院，分期檢討前瞻計畫。

蔡總統與林全相交多年，除了了解彼此的個性，溝通上沒有太多的障礙，兩人一致的目標也都是為了國家好。林全表示：「即使手段想法不一樣，都是很好溝通的」。

當被問到如何說服蔡總統接受前瞻計畫變更為4年時，林全淡淡的表示，沒有說服的問題，因為多向立法部門解釋，本來就是行政部門的義務，他告訴蔡總統自己的判斷，這只讓行政院比較辛苦些，沒有什麼不可行，更沒有窒礙難行。

林全表示，撇開職務上的關係，「其他方面大家還是朋友關係，很多事情會比較從朋友的身分勸她，跟她講我的看法，建議她思考其他問題。」