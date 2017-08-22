萬案杯葛前瞻 國民黨團：絕非垃圾提案

立法院臨時會22日處理前瞻基礎建設計畫特別預算案二、三讀，民進黨團總召柯建銘（左）在議場與國民黨團總召林德福（右）交換意見。（記者朱沛雄攝）

2017-08-22 17:27

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院國民黨團共提10421案，以杯葛前瞻基礎建設計畫第一期特別預算審查，但該如何處理朝野協商未達共識。國民黨團強調，絕難同意執政黨以「包裹表決」方式侵害立法權，逾萬提案是各立委辦公室盡心提出，絕非執政黨所抹黑之「垃圾提案」。

對於國民黨團提出萬案杯葛策略，若要逐案宣讀、表決，恐須耗時超過3個月處理，為此，立法院長蘇嘉全稍早召開朝野黨團協商，討論如何處理此事，但朝野對後續審查的程序問題爭論不休，最後仍未達成共識，蘇嘉全最後裁示待編印完成後，明日繼續協商。

國民黨團新聞稿指出，在野國民黨團基於嚴審預算、為人民把關立場，共提出預算刪減、凍結案10421案，也要求依程序正義原則逐案進行協商、審議，絕難同意執政黨以「包裹表決」方式侵害立法權，隨隨便便就通過人民高額舉債的血汗錢。

國民黨團也表示，提出海量提案，除因行政院提出的特別預算爭議實在過大之外，也是要執政黨正視民間聲音及在野黨決心，來坐下來好好協商、嚴審預算，而非一在操弄議事規則，以多數暴力打壓在野黨，強渡關山通過自己想要的東西、一昧護航行政當局。

黨團書記長林為洲指出，黨團所提超過1萬件提案，平均每位黨籍立委將近300案，都是各辦公室經長時間研讀預算、窮盡心力所提出，絕非絕非執政黨刻意抹黑的「垃圾提案」，尤其是飽受詬病的軌道建設部分，國民黨團用力甚深，絕不容國家資源無度虛耗。

黨團副書記長曾銘宗表示，本於「未經行政院核定」、「未經可行性評估」、「不符特別預算編列」、「違反預算法重複編列」等原則，將羅列各部會刪減預算達330億元以上，足見國民黨團對前瞻預算審議的重視與用心，目的就是要為人民看緊荷包。