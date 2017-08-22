轟柯P沒格調反被嗆「雙重標準」 李茂生回應了！

2017-08-22 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕台大法律系教授李茂生在臉書批柯文哲罵「王八蛋」的行為，是沒有格調，有失民選地方行政首長的身分，此番言論則被有PTT戰神之稱的sumade怒嗆李茂生是「為老不尊，雙重標準的邏輯」。

李茂生認為在柯文哲臉書留言的女網友只是認為維安沒做好，因此地方行政首長應該要檢討，如果沒檢討或反省就是「王八蛋」，但身為市長的柯文哲在臉書這種公然的場域回應，就真的很沒有格調，有失民選地方行政首長的身分。

sumade指出，李茂生日前被女警詢問「幹什麼的」，他脫口回了一句，「我是台大法律的教授，妳最好不要惹我。」但現在有個人被罵了「王八蛋」，他反擊才反嗆對方是「王八蛋」，但李茂生卻認為那個人回應很沒有格調。

sumade也說，李茂生沒被女警罵「王八蛋」，但李茂生卻拿出台大法律教授的頭銜嗆女警；而柯文哲都被罵「王八蛋」了，難道要期待他用溫良恭儉讓的態度回應嗎？也質疑李茂生的態度根本是「為老不尊」以及「雙重標準的邏輯」。

對此，李茂生則在臉書提出3點回應，他表示，女警事件發生在他家道路與車庫的分界上，而「王八蛋事件」是發生在公共領域；再來女警事件無涉309（編按：刑法第309條公然侮辱罪），而王八蛋事件事關309；女警事件中他的身分是居民，而「王八蛋事件」中市長的身分是公務員。