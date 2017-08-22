上週五遭軍刀砍傷 憲兵周書鋐：願原諒呂男

2017-08-22 16:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕憲兵211營二兵周書鋐上週五執行總統府前衛哨勤務時，遭男子呂軍億持竊取自軍史館的日本軍刀砍傷，經過台大醫院治療，周已轉往三軍總醫院，並接受媒體聯訪。

周表示，呂姓男子持刀先朝他頸部砍一刀，接著欲跑進總統府，他沒想那麼多，上前扭打壓制他。媒體問周，是否願原諒呂姓男子？周遲疑了一下說：「可以原諒他。」

周書鋐稍早在祖母、憲兵指揮部政戰主任范輝坤陪同下，在三軍總醫院召開記者會，周的精神狀況良好，面對媒體提問皆順暢應答。憶起事發經過，周書鋐表示，他在事發第一時間立刻吹哨，並沒有多想，在他的視角，也看不清楚對方手持物品，他被劃傷後，除用手上的T-91步槍格擋，也試圖和對方扭打、壓制，避免對方衝入總統府。

周書鋐的祖母表示，她看到孫子受傷，真的很不捨，希望外界能為周書鋐加油，她在當日聽到「有憲兵被砍」的消息，想到孫子在總統府當憲兵，心中「抽了一下」，直到當日中午，接到周書鋐的父親來電，才知道此事。她到台大醫院探望周書鋐，知道她差點被砍到大動脈，擔心影響其生命安危。她也說，「我這個孫子很『古意』、勇敢！」

范輝坤表示，憲兵將會在「九三軍人節」進行專案表揚，另外，國防部每一季都優秀官兵的表揚，國防部也會表揚他，並安排他到各部隊參訪，也謝謝三軍總醫院醫療團隊接棒，做最妥適的照護。

至於總統府維安縱深問題，據透露，總統府的縱深無法改變，目前高層定調此事為突發事件，以既有維安能量已經足夠。不過據悉，未來也會針對突發攻擊的樣態，進行強化與宣教。

醫療團隊評估，周書鋐的傷口預計5到8天後可拆線，未來也將回到原單位服役。據透露，單位官員也會視其狀況，安排妥適的工作，並借重三總的醫療資源，安排一組心輔師為周作心理復健。

據悉，參謀總長李喜明上週到台大醫院探視周書鋐時，周書鋐還強烈表達想回原單位的想法，還說他可以走動、為弟兄姐妹打飯菜，讓李喜明相當驚訝，也對周讚譽有加。