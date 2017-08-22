環署30週年慶 林全：組改後將成環資部

行政院長林全（左四）參加環保署30週年署慶典禮，會中與歷任環保署長合影。（記者王藝菘攝）

2017-08-22 13:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕今為環保署30週年署慶，行政院長林全、多位歷任署長、外國使節皆到場祝賀，環保署長李應元致詞時除細數歷任署長貢獻，也強調台灣在環境保護的世界浪潮中決不會缺席。林全在致詞時則表示，環資部即將成立，應該以更高視野看環保發展方向。

李應元說，環保署已經30而立，過去包括首任署長簡又新奠定了所有的組織架構、郝龍斌署長開始限塑政策及環境基本法、張祖恩署長開始垃圾回收及強制分類、沈世宏署長關注溫室氣體登錄及推動環境教育法等等。李應元也強調，環保工作是跨世代、跨黨派、跨地域及跨國界的，台灣將如總統蔡英文所說的，在地球維護及氣候變遷議題上，不會缺席。

林全說，過去30年來隨著經濟發展，受到破壞，而社會希望有改變，環保署做了些改變，這些貢獻是所有同仁努力成果，但也要想想30年後或者更久以後還可以如何做得更好。林全認為，環境開發把關不是只靠環保署，每個部門都要把關，環保署應該著眼於未來環境發展、環保法規，以及監督每個部會有沒有做好，要有更高視野。

林全表示，《行政院組織法》通過後環保署將改為環境資源部，環保署長李應元對環資部躍躍欲試，也有很高理想及很大抱負，期待未來環資部有更多勢力範圍去影響。環保署未來角色是裁判，由各部會做好環境把關，環保署則是要推廣環保觀念到社會，從結構根本改變環保制度及環保體制，雖然並非一天可做到，但有心就一定能成功。

林全特別強調，環保不是跟開發行為對抗，環保署應教導開發行為重視環保，共存共榮。而台灣雖然不是聯合國成員，聯合國對我們也不公平，但台灣仍遵守國際規範，所以未來如何減碳、減少空氣污染，都會是國家的重要目標。

行政院長林全（左）參加環保署30週年署慶典禮，會中與前環保署長郝龍斌（右）握手致意。（記者王藝菘攝）