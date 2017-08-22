國民黨提倒閣 行政院：尊重

2017-08-22 13:40

〔記者李欣芳／台北報導〕針對國民黨決定連署提出倒閣案，即提出對行政院長林全的不信任案，並尋求親民黨團連署支持，對此，行政院發言人徐國勇今天下午低調表示，提倒閣是立委的權利，行政院只能尊重。

國民黨立法院黨團總召林德福今天說，黨團已連署對行政院長林全的不信任案，期待親民黨團回音；民進黨團書記長李俊俋回應說，請國民黨思考一下，不要凡事杯葛、抗爭。

此外，外傳林全昨晚與立法院長蘇嘉全會面，密談在野黨將提出的倒閣案，據悉2人主要是談前瞻基礎建設計畫特別預算的問題，徐國勇並否認兩人密商倒閣案的可能狀況。