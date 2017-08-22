李來希批柯P是「國家的悲哀」 遭網友一面倒反嗆

2017-08-22 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲因世大運開幕式遭鬧場，因而怒嗆反年改團體搞破壞「真是王八蛋」，昨天中午在臉書被網友質問「誰是王八蛋？」隨後親自留言「你和那些反年改團體」來反嗆，也引起網友熱烈討論。全國公務人員協會理事長李來希昨才批柯文哲「格調太低，家教不好沒救了」，今早受訪時又忍不住再嗆柯「熱衷臉書與網路酸民對嗆，引以為傲為樂，這真是國家的悲哀！」

PTT網友對李來希的說法感到非常不以為然，一面倒痛批他，紛紛留言「你眼裡還有國家？只有錢吧」、「要錢花跑去丟煙霧彈、打警察、鬧場 最有風度惹」、「說得沒錯有你們這種人真的是國家的悲哀」、「強迫年輕人養這種丟人現眼到國際的寄生蟲，我覺得比較悲哀」、「退休金8萬變6萬 就跑去國際場合讓台灣丟臉 才是悲哀」、「完美詮釋道貌岸然四個字，整篇文章看完只有噁心」。

李來希表示，身為國家首都的市長，格局、器度、高度要夠，今天已經不是格局器度與高度的問題，而是教養問題；而首都市長將來有可能是國家未來的領導人，俗話說「修身治國齊家平天下」，一開始要從修身開始，修身則要先有口德。

李來希批，身為首都市長應該有很多事情要忙，但柯文哲不把心思放在市政上，卻熱衷在臉書上與網路酸民對嗆，還以此為樂，「這真是國家的悲哀！」