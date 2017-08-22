副總統接見聖國外交部長 盼在聯合國大會力挺台灣

2017-08-22 13:38

〔記者李欣芳／台北報導〕副總統陳建仁今天在總統府上午接見「聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利（Mark Brantley）訪問團」，感謝聖國對台灣參與聯合國、世界衛生大會等組織的支持，並期盼雙方攜手共進，繼續拓展友誼與合作關係，陳建仁並希望下個月舉行的第72屆聯合國大會上，聖國能持續給予台灣支持。

陳建仁說，聖國的支持對我們非常重要，他由衷感謝聖國的努力。這項會面並未開放給媒體拍攝。

陳建仁表示，台灣與聖國都是島嶼國家，長期以來有許多共同關切的議題。台灣政府與聖國的「團結聯盟」都全力撫平舊傷，團結人民，為下一代構築更好的國家；也都致力以民為本、以國為先，振興經濟。但為了達成這個目標，我們必須先推動和解，才能為更大的合作打下基礎。

陳建仁指出，台灣與聖國都嘗試打造更公平、更包容的社會，賦權人民，在這方面確實已看到進步的跡象；此外，雙方正在進行的合作計畫也獲得進展，有助增進聖國民眾的福祉，包括布蘭特利部長提議的「獼猴控制計畫」，降低獼猴對於尼維斯島農業的破壞。

他進一步指出，台灣也在今年四月啟動了「慢性腎臟病基礎防治體系建構計畫」，讓整個醫療體系更臻完善。誠如聖國農業暨衛生部部長漢米爾頓（Eugene Hamilton）曾說過的，健康即財富，改善醫療體系就是嘉惠全國國民。

陳建仁表示，除了同屬島嶼國家，台灣與聖國也面臨相似的挑戰，台聖兩國皆希望成為國際社會受尊重的一員，積極參與區域及全球事務，這樣的信念不僅反應在我們的外交、對外貿易及觀光潛能上，也影響我們的國內經濟，以及影響我們在推動替代能源與綠色成長時，投入資金改善基礎設施。

陳建仁重申，台灣支持聖國「團結聯盟」的政策，希望雙方在處理共同關切議題，維護自由、民主、人權的共同價值時，兩國的友誼與合作也將繼續拓展。最後，陳建仁強調，最重要的是雙方必須攜手共進，相信我們的未來不是以國家的大小來決定，而是取決於我們堅定的信念與雄心壯志。