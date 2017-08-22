杜絕包庇公安檢查 南市工務局出招「抓耙仔」

2017-08-22 13:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為保障民眾公共安全，南市工務局出新招「反向搜證」，組成「高風險場所公共安全預警機制」聯合查核小組，主動針對高風險場所實施無預警查核，查獲8件疑似專業檢查人檢查簽證不實案件，將依法通知檢查人說明，若查屬實，最重得依建築法處30萬元罰鍰，並報請內政部廢止其登記證。

另外，工務局依「加強建築物公共安全申報案件稽核計畫」，經稽核同年度不合格件數達2件以上，將該專業檢查人或機構通報南市轄內各公私總務營繕單位參考，該專業檢查人當年度簽證案件並全數列入稽核。

工務局指出，建築物公共安全專業檢查人是公共安全第1道防線，為了加強高風險場所公安申報管理，確保申報人合法權益及消費環境安全，因此強化稽核計畫，結合政風室首創「高風險場所主動預警機制」，進行無預警查核，以杜絕少數專業檢查人未依規定執行檢查，隱匿高風險場所「檢查簽證結果」的正確性。

據統計，南市每年約4000件公安申報，工務局聯合查核小組是在8月17、18日2天，展開首波突擊檢查，針對有高風險的大型平價旅館、複合式KTV、電子遊戲場等9家場所，無預警實地查核，結果發現8件專業檢查人疑似有檢查簽證涉及不實，隱匿不合格項目包括防火區劃未確實、內部裝修為易燃材料、短報申報面積等，刻意規避安全法規，有違專業檢查人職責，該局依建築法查處。