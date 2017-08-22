前瞻預算萬案怎麼審？朝野協商沒共識

立法院臨時會22日處理前瞻基礎建設計畫特別預算案二、三讀，民進黨團總召柯建銘（左）在議場與國民黨團總召林德福（右）交換意見。（記者朱沛雄攝）

2017-08-22 12:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院長蘇嘉全今上午召集「前瞻基礎建設第一期預算案」朝野協商，因立院國民黨團祭出案海戰術，提出10421案杯葛，總提案數更多達10658案，光是完成編印還需要兩天，朝野也對後續如何審查的程序問題爭執不休，協商沒有共識。蘇嘉全最後裁示，待編印完成後，明上午9時半繼續協商。

針對前瞻預算案，國民黨團提出10421案，佔總提案數97.7%，其餘為民進黨團100案、時代力量黨團8案、親民黨團3案，及委員會保留126案，共計10658案。

蘇嘉全指出，歷史以來，針對預算案沒有這麼處理過，10658案光要整理及印刷就需2天，若訴諸表決還會超過3個月。

柯建銘表示，表決3個月也不會過，是否要讓立法院癱瘓，像世大運比賽反年改搞得很難看，值得大家思考。他也強調，若一路表決，民進黨團也有反制方式，「這樣一路衝突是好的嗎？」

柯建銘指出，一萬多案勢必無法處理，立院一定有遊戲規則，應好好處理，特別預算可比照總預算處理方式，先談刪減數，且總預算表決僅在款到項，沒有到目、節。

國民黨團總召林德福表示，國民黨團提出這麼多案「事出必有因」，院長應尊重朝野黨團。國民黨團首席副書記長李彥秀則說，應依據預算法審查，盼這兩天把提案整理完，再討論後續處理方式。

民進黨立委鄭運鵬則說，若每案算1頁，每100頁算1公分，一萬多案印出來就高達105公分，差不多是幼稚園小班的身高，「這不是一個合理的量」，一萬案是表達態度，但也是大家互相折磨。

相關影音