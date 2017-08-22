羅智強批柯P：從政必修「幹話學」 反被網友嗆

羅智強表示，以後每個政治人物都當必修「幹話學」，誰罵人最難聽，就可以當台北市長、當總統。（圖擷自羅智強臉書）

2017-08-22 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天在臉書遭網友質問「誰是王八蛋？」隨後親自留言回應「你和那些反年改團體」反嗆，也引起網友熱烈討論，截至22日上午10點已超過44萬網友按讚。對此，欲角逐2018台北市長寶座的前總統府副秘書長羅智強在臉書表示，以後每個政治人物都當必修「幹話學」，誰罵人最難聽，就可以當台北市長、當總統。但下方有網友留言嗆他「認同世大運讓這些人來鬧場了？」

羅智強質疑，「反年改團體干擾世大運有錯=政治人物可以公然罵人王八蛋？這兩件事可以混為一談？台灣人的是非邏輯就這麽簡單？」羅也認為，當一個台北市長回罵網友「王八蛋」時，竟可以獲得近30萬個讚，如果現在還有人記得「公僕」二字的話，那麼我們已經進入了一個公僕罵人民王八蛋的時代。

羅智強指出，若是蔡英文、馬英九、郝龍斌在臉書回罵網友「王八蛋」，他們應該不會得到30萬個讚，而是30萬個「X」；因此以後每個政治人物都當必修「幹話學」，誰罵人最難聽，就可以當台北市長、當總統。羅智強也說，就算有些人會罵他八股、偽善、教條，罵得再難聽都無訪，他也不會回罵罵網友「王八蛋」，因為他相信他相信的價值，就算得到的是30萬個「X」，「我還是要不自量力的説，我相信的話！」。

文章下方則有網友嗆羅智強，紛紛留言「有人選台北市長，他的父親，前副總統罵人混蛋，怎沒聽你出來PO文」、「所以強哥 認同世大運讓這些人來鬧場了？」、「柯P罵得對，我也想罵，是非對錯要分清楚，反年改現在還在說謊，李來希說詞更證明是故意的，不可原諒，你們泛藍不必一再辯解，鬧世大運沒有任何正當性」。