前瞻萬案齊發審不完？國民黨團：他家的事

立法院國民黨團書記長林為洲，說明黨團針對前瞻預算的提案情形。（記者鄭鴻達攝）

2017-08-22 10:21

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為因應前瞻基礎建設計畫第一期特別預算，立法院國民黨團共提1萬421案杯葛。國民黨團總召林德福表示，民進黨想用前瞻預算綁樁，在野黨有義務發揮監督力量，黨團將於朝野協商提出刪減預算的提議，若是不答應而審不完，「是他家的事」。

立法院國民黨團於第三次臨時會召開黨團大會，以討論對於前瞻預算的因應策略，而甫上任的國民黨副主席、秘書長曾永權首度參與黨團大會，曾任立法院副院長的他，與前院長王金平再度合體，蒞臨國民黨團大會，與黨團立委們分享立法院議事運作的經驗。

林德福說，民進黨透過黨籍委員一個提案就將前瞻預算逕送委員會審查，外界反彈聲音很大，民進黨想用軌道工程等預算綁樁，把前瞻預算當成總統蔡英文的私房錢，讓大家很反感，身為在野黨有義務發揮監督制衡的力量，不能讓民進黨一路違法、為所欲為。

林德福接著說，這次提出很多刪減案，他們會在接下來的朝野協商提要求，若民進黨接受才能協商，若不接受就一路表決。媒體問若表決不完該怎辦，林德福則表示「那是他家的事」，與他們沒關係，最好是表不完，這是他們的目的。

黨團書記長林為洲於黨團大會中說明，本次就前瞻預算部分，黨團共提10421案，其中通案刪減案有472案、歲入刪減案有1531案、歲出刪減與凍結案為7167案，主決議有3255案，案量創下紀錄，黨團也會於協商時說明提案刪減330億元的訴求。