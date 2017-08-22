世大運開幕式陳抗 朱立倫：絕不容許在新北發生

世大運開幕典禮因反年改團體抗議，一度阻止各國選手進場。新北市長朱立倫今天在市政會議表示，絕不容許任何違法陳抗或影響選手安全的事件在新北發生。（記者賴筱桐攝）

2017-08-22 09:32

［記者賴筱桐／新北報導］台北世大運開幕典禮因反年改團體抗議，各國運動員進場一度受影響，引起輿論躂伐。新北市長朱立倫今天指示，在新北市務必確保場館進出與所有選手安全，絕不容許有任何違法陳抗、阻撓或影響選手安全及交通順暢的事件發生。

朱立倫今天在市政會議表示，世大運在台灣舉行，包括台北市、新北市及周邊其他城市共同舉辦，這是台灣的盛事，也是國人展現熱情的機會，世大運在新北市有重要比賽場館與選手村設置，一定要確保所有選手和場館安全，尤其是場館進出和交通順暢，是市府的責任。

對於世大運期間負責交通和維安的同仁，朱立倫表達肯定和感謝，他說，目前為止，新北市相對平靜順暢，但比賽到30日才結束，直到選手們離開以前，都要提高警覺，做好所有防護工作。

朱立倫強調，絕不容許有任何違法陳抗、違法阻撓或影響選手安全及交通順暢的任何事件在新北發生，很遺憾開幕典禮在台北市的場地發生陳抗事件，影響台灣形象，引起各界對開幕典禮的抨擊，他絕不容許在新北相關場館或選手進出的地方發生相同情況。