柯P反諷網友讚數爆表 館長：叫校好鈴北欣賞你

健身界網路紅人「館長」陳之漢對於柯文哲相當讚賞。（圖取自飆捍臉書）

2017-08-22 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體19日於世大運開幕發起抗議，引起社會軒然大波，一名網友到台北市長柯文哲臉書大罵「 你才是王八蛋吧」，並質問柯文哲「誰才是王八蛋」，卻被柯文哲本人親回「你和那些反年改團體」，此回覆引發大眾共鳴，目前讚數已經突破47萬。而健身界知名網路紅人「館長」因此相當讚賞柯文哲，直呼：「第一次看到叫校這麼好的市長」

一名網友19日到柯文哲臉書回覆，劈頭先罵「你才是王八蛋吧」，質疑柯文哲曾再三保證世大運並不會出問題，也舉例了國外的重要慶典也會出現陳抗團體，如世界G20高峰會時世界各地出現的抗議遊行，認為柯文哲在維安上有疏漏，並質問柯文哲：「誰才是王八蛋？」

然而稍後柯文哲的帳號卻回覆該網友：「你和那些反年改團體」，立刻引起網友激烈迴響，讚數目前已突破47萬，而後也證實是柯文哲本人親自回覆。對此，市府發言人劉奕霆指出，柯文哲認為他雖然做為市長，但也是一位國民，對自己有意見的議題或話題也會提出看法，表示並不會刪除留言，會負起法律責任絕不逃避。

而對於柯文哲於臉書回覆引起軒然大波，健身界網路紅人「館長」陳之漢對此相當讚賞，直言「第一次看到叫校（膽識）這麼好的市長，鈴北欣賞你」。但也有網友回覆指出，重點是能不能做好維安工作，而不是叫陳抗者閉嘴迴避，這不是民主國家該有的思維。但館長認為：「如果這麼醜陋自私也叫做自由民主，那麼天天去路上看到人就說XX娘XX也算是自由民主的代表句子了。」

直言「第一次看到叫校（膽識）這麼好的市長，鈴北欣賞你」。（圖翻攝自飆捍臉書）