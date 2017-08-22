柯P罵「王八蛋」賠1萬？ 翟本喬：對方恐要賠更多

網友今天中午在柯P臉書認為柯文哲才是王八蛋，並反問「請你告訴全台北市民誰是王八蛋？」對此柯P冷回「你和那些反年改團體。」（圖擷自柯文哲臉書）

2017-08-22 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前批評反年改團體「王八蛋」，昨天有網友在柯臉書嗆聲，留言提問「誰是王八蛋？」對此柯霸氣回嗆「你和那些反年改團體」，引起大批網友熱議，不過有人認為柯恐要賠對方1萬元，對此和沛科技總經理翟本喬提出不同看法。

翟本喬在臉書貼文寫道，「啊明明她（嗆柯網友）先罵的，要賠也是互賠，抵掉了不是嗎？」他也指出，法院會看雙方身分，決定誰名譽傷害較大，「法院可能認為柯P的名聲比一個半匿名的臉書使用者要更有價值，所以對方要賠比較多也說不定。」

市府發言人劉奕霆則強調，如果有相關法律責任，市長一定會負責。律師黃帝穎認為，「王八蛋」在實務上是構成人格貶抑的情緒性用語，但如果法院認為，是就公共事件來評論，就算用字尖酸刻薄，還是屬於言論自由保障的範疇。不過他也表示，在法院實務上，互批王八蛋，雙方有構成妨害名譽的風險。

柯文哲該則留言已破43萬個讚，且目前還在持續增加當中，網友evenwu製作「傳送門」，讓網友不用爬留言，直接幫柯文哲按讚。