吳敦義惹怒習近平！ 國共關係走鋼索

國民黨新任黨主席吳敦義。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-08-22 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨20日舉行第20屆全代會，新任黨主席吳敦義宣誓就職，中共未依照慣例發賀電祝賀國民黨，中斷連7屆發賀電慣例，格外不尋常。據媒體報導，中共不發賀電給國民黨，是因為吳敦義當選的覆電「惹毛」中共總書記習近平，未來國共關係可能像是在走鋼索。

在國共關係的層面，1988年國民黨13全後，從中共前總書記趙紫陽開始，歷任總書記江澤民、胡錦濤、習近平都有以總書記或中共中央委員會的名義，向國民黨中央委員會或黨主席本人賀電，普遍在全代會舉辦期間或就職日發出，而本次吳敦義正式就任黨主席，中共並未拍發賀電，中共中斷從國民黨13全開始連7屆拍發賀電的慣例，也引發聯想。

據《中國時報》報導，權威涉台人士表示，以往國民黨主席當選和就任，中共都會以總書記名義發賀電，這是國共關係多年來的慣例，「若非特殊因素，不會斷然改變」。該人士透露，5月20日吳敦義當選黨主席時，習近平發賀電僅提及堅持九二共識和堅定反對「台獨」，但吳的覆電卻大談「原汁原味」一中各表的來由，通篇未見「反獨」的言論，讓習對此甚為不滿。

報導提到，吳敦義陣營感受到中國對其充滿疑慮的態度，動用吳敦義的兩岸幕僚群，包括前海基會董事長林中森、前海基會副董事長周繼祥等人，透過管道向北京疏通，但未獲中共諒解。