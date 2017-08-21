若長輩是反年改一員...他送10金句長輩圖讓鄉民笑翻

「你退休金變少是因為你只值這點錢」！（圖擷取自PTT）

2017-08-21 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕反對年金改革的軍公教團體日前大鬧世大運開幕式，甚至一度造成選手無法進場，引起外界撻伐，有鄉民詢問，若發現家中長輩是反年改一員，該怎麼辦？另名鄉民則提供10句話參考，讓大家笑翻。

鄉民在PTT上分享10句話送改反年改的長輩，分別是「不要問國家給你什麼 想想你為國家付出什麼」、「你退休金變少是因為你只值這點錢」、「有空抱怨，不如把這時間拿去再兼一份差，你早就賺回」、「你這樣抗議在美國早就被槍斃了」、「沒有政府哪來你？不知感恩」、「沒人教你要尊重父母官嗎？家教真差」「你們是打算搞台獨是不是？狗日皇民」「如果我不爽，我也能去你家前面遊行抗議嗎？」「你肯努力的話國家會不多給你退休金嗎？」「你有訴求，但也應該理性表達，不該攻擊選手、製造麻煩」。

在過往年輕人抗議的場合中，常常會有長輩會用類似話語批評，因此這10句話也讓不少鄉民感到「熟悉」感；鄉民紛紛笑說，「這些話都是當年9.2族群最愛對年輕人講的」、「認同請分享」、「推做成長輩圖 照三餐放送給他」、「U質金句」。