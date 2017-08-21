稱反年改被抹黑 李來希：我長得像暴力團體嗎？

2017-08-21 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體於世大運開幕式陳抗，一度使各國選手無法進場，全國公務人員協會理事長李來希稍早於臉書貼出他受訪的影片，強調他個人支持權益受侵害的民眾在求訴無門時，走上街頭表達訴求，尤其是國際賽事，並指出在國際賽事陳抗「並不丟臉」，且站出來的軍公教人員年紀都一大把了，再怎麼暴動，也不會像太陽花學運那麼嚴重。

李來希接受《東森財經新聞》的訪問，提到這麼多人會在國際賽事陳抗，是因為這些人求訴無門，而總統蔡英文又視而不見，所以不得不選擇國際場合進行訴求，直言「不該說人民表達意見是丟國家的臉！」

李來希指出，當初也有想進入聯合國的人到紐約聯合國會堂去拉白布條，世界衛生大會（WHA）會議不讓台灣參加，也有人到日內瓦拉白布條，「為什麼沒人罵他們丟國家的臉？」，他認為，至國際場合上表達訴求，是「人民權益被侵害時的必然作為」。

李來希表示，意見跟大家不合時，就被抹黑、造謠，相當不當，只有少數幾個人的脫序行為，是「維安過度的結果」，這些人就這樣被抹黑成暴力團體，「各位看，我長得像暴力團體嗎？我們都是溫良恭儉讓的一群人」，還強調，「這次站出來的軍公教人員年紀都一大把了，再怎麼暴動，也不會像太陽花學運那麼嚴重」。

此訪問引來網友撻伐，有網友直接了當地說，「你看起來很像」，也有人留言，「比共產黨還可惡」、「別再硬撐了啦！快快道歉辭職還能救回一些顔面，你已經讓原本中立客觀的族群全部倒向支持年金改革那一方，小英很感謝你啊！神助攻」、「呸呸呸呸呸，國際賽事抗議你很贊成，別人想丟臉，你也要學著跟別人一樣丟臉？」