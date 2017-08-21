審前瞻預算若「包裹表決」 藍營嗆：立院將永無寧日

2017-08-21 15:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院臨時會明審理前瞻基礎建設第一期預算案，立法院國民黨團已備妥6千多項預算刪減案杯葛，要發動焦土表決大戰，民進黨團則打算採「包裹表決」因應。國民黨團今日痛批，若民進黨團膽敢包裹表決，立法院將永無寧日。

國民黨團總召林德福表示，明天開始審前瞻預算，民進黨團只提100案，要小刪前瞻預算16億元，更想用「包裹表決」方式，違法處理他們的提案，此舉無疑是「假監督、真護航」。

國民黨立委王育敏要求，國民黨團的提案刪減幅度最大，須優先表決國民黨團的預算刪減提案，「民進黨不要吃緊打破碗」，民進黨若真要硬幹，立法院將永無寧日。

國民黨團書記長林為洲質疑，預算提案會有「款、項、目、節」，國會審預算時，可針對一節，提一個修正動議刪預算，但民進黨團提案只針對「項」，卻想對國民黨團要刪除「目、節」刪減提案。

林為洲強調，國民黨監督執政黨如有肢體動作，會被批評暴力，所以要用預算刪減提案來杯葛，黨團所提6千多件預算刪減提案，絕對是合法的杯葛，也是少數黨迫於無奈的做法。

國民黨立委柯志恩嗆言，包裹表決是違法行為，民進黨團總召柯建銘曾在2013年提及，服貿用包裹表決不符合民主進步價值，若民進黨要用包裹表決，在野黨絕對關起協商大門。