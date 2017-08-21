柯團隊第18位首長去職 原民會主委陳士章只做6個月

台北市長柯文哲團隊又有首長去職，北市府發言人劉奕霆今表示，原民會主委陳士章（見圖）請辭獲准，辭呈於9月1日生效。（資料照，聶瑋齡攝）

2017-08-21 14:48

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲團隊又有首長去職，北市府發言人劉奕霆今表示，原民會主委陳士章請辭獲准，辭呈於9月1日生效。北市府去職首長已18位，而陳士章僅做6個月，成了繼前體育局長楊忠和後，市府生涯第2短命的首長。

劉奕霆表示，陳士章以書面方式向柯市長請辭，主因為教職業務新年度即將開始，無法兼顧教職之任務，然柯市長也肯定陳主委於到職至今致力於府會關係和諧，及推動各項都會區原住民族之創新政策。劉奕霆指出，市府對原住民族精神及政策之延續，不因主委人事異動而有所改變。

陳士章表示，因無法兼顧新學年度之教職任務於日前提出書面辭呈，柯文哲在今日上午勉予同意，原民會主委由主秘賴慧貞代理。

陳士章今年37歲，台灣阿美族、族名是「Putal.AWang」，台灣師範大學政治學研究所博士畢業，過去擔任過行政院國家永續發展委員會委員、台灣原住民族人文關懷協會理事長、台灣創業育成產銷拓展中心執行長、台灣科技大學助理教授、國民大會代表。

柯文哲上任迄今，已有19位一級首長異動，包括1位兼任雙職的首長之後釋出官位，18位去職的一級首長中，則有2位調動其他單位、2位升任中央部會，其餘則因生涯規劃、施政造成困擾、不認同長官理念、階段性任務完成等理由去職。