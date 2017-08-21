網友嗆誰是王八蛋？柯臉書神回：你和反年改團體

2017-08-21 13:43

〔記者郭安家／台北報導〕反年金改革團體本週六鬧世大運開幕式，導致多國代表團延遲進場，台北市長柯文哲昨天嗆，這些團體純粹搞破壞，「真是王八蛋」。今天有網友於柯文哲臉書留言「你才是王八蛋吧」、「請你告訴台北市民，誰才是王八蛋？」未料，柯文哲臉書帳號竟回覆留言，指「你和那些反年改團體。」瞬間引發網友熱議。

此留言引起媒體疑惑，對此，北市府發言人劉奕霆初步表示，了解中，稍晚將向媒體說明。至於負責柯文哲臉書的幕僚，則稱他今天未碰市長臉書，媒體事務組正在查證中。