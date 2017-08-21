柯P又失言？ 鄉民推爆：我覺得很可以！

有網友在柯文哲的臉書貼文下留言，強調自己認為柯文哲才是王八蛋，並反問柯文哲「請你告訴全台北市民誰是王八蛋？」，對此柯文哲回應：「你和那些反年改團體」（圖擷取自柯文哲臉書粉絲專頁）

2017-08-21 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日召開記者會時，怒批反年改團體搞破壞「真是王八蛋」，而有網友在柯文哲的臉書貼文下留言批評，並強調自己認為柯文哲才是王八蛋，並反問柯文哲，「請你告訴全台北市民誰是王八蛋？」，對此柯文哲回應「你和那些反年改團體」，柯文哲的回應被轉載至PTT之後，立刻引起鄉民熱烈討論。

許多PTT鄉民紛紛表示，「我覺得很可以XD」、「說實話臭了嗎？」、「自已要把臉湊過去給人家打XD」、「可以不要那麼誠實嗎XD」，不過也有鄉民認為，應該是柯文哲的臉書小編想留言時忘記切換帳號，鄉民也笑說：「小編以為用自己帳號回文喔？」、「小編要飛上天了。」、「小編要掰了ww」、「就算是小編打的文章，我覺得柯P也會同意～」

該名網友的回應是在今日中午12點左右留下，柯文哲回應則是在網友留言後的1分鐘出現，截至目前為止仍未刪除，更有6.2萬人次按讚及心情留言，稍早北市府證實，此回應的確是柯文哲本人所留。（更新時間14:14）

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