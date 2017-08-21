徵人面試用視訊 台南市府人事處出新招

2017-08-21 12:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院政務委員唐鳳力推的Slido、網紅Youtube直播、LINE等免費工具，也被台南市政府人事處運用在培訓用人上，首創公部門視訊面試、課程線上直播等，拿下今年人力資源管理創新競賽全國冠軍。

另外，南市人事處以共享經濟打造「真人圖書館」，募集189位市府員工加入真人的分享行列，市府內部可以透過這個平台「借閱」，尋求有個別專長的人力，協助解決工作及生活難題，全心投入為民服務工作。

人事處表示，人力資源管理創新競賽2年舉辦1次，全國將近3800個單位機構參賽，今年再拿下被喻為公部門人事主管機關「奧斯卡金像獎」人力資源管理創新競賽冠軍，已連續3屆包辦全國第1、第2、第3名，而且3連霸佳績也打破全國紀錄。

人事處表示，今年獲獎關鍵是在核心理念裡導入共享經濟（Sharing economy），及大數據理論（Big data）的創新概念，推動「打造智慧培訓運籌中心」、「真人圖書館」、「公部門HR未來辦公室」，3大參賽主題讓公部門的人力資源發展，再推向新高峰。

人事處長許瑛峰表示，過去的訓練規劃總是「憑感覺、靠經驗」，現在透過「智慧培訓運籌中心」，以大數據分析，「讓電腦也能選土豆」，「選對的人，上對的課」，當各縣市在高喊「訓練經費不足」時，市府人力中心則是透過科學化平台，打破各局處過去「各自為政」的訓練模式，培訓資源相互共享。