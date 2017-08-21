軍事投資減少近50億 國防部：部分個案已過需款高峰期

2017-08-21 10:56

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部107年度預算出現人員維持費增加，但軍事投資預算不增反減近50億元情形，國防部今天解釋，107年度軍事投資預算（不含土地活化）較106年度法定預算下修49.3億元，主要是對外採購因配合實際交運進度與付款需求覈實編列，部分個案已過需款高峰期，分年付款額度降低所致。

另在人員維持費增加部分，國防部說，人員維持增列70億元，主要是增列編制內聘雇人員勞工退休準備金專戶不足差額10億元、軍事訓練役訓額增加之薪餉10億元及加給調整25億元；另新增補助軍人保險退伍給付25億元。