林錫耀拜會拆彈？李鴻鈞：倒閣是捕風捉影

政院副院長林錫耀（右二）與農委會主委林聰賢（右一）21日拜會親民黨團，傳有意阻止國民黨合縱連橫倒閣。（記者王藝菘攝）

2017-08-21 10:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院副院長林錫耀今上午拜會立院親民黨團，與親民黨團總召李鴻鈞、親民黨立委周陳秀霞會面，並進行閉門溝通。針對外界解讀林錫耀此行是要「拆倒閣炸彈」，李鴻鈞今受訪表示，倒閣一事還是「捕風捉影」，立院國民黨團也未因此事找上親民黨團。

農委會主委林聰賢、立院民進黨團總召柯建銘今也一同與會。林錫耀與李鴻鈞簡單寒暄、就前瞻特別預算案交換意見後，雙方進行閉門溝通。

因815全台大停電惹民怨，傳有國民黨立委醞釀倒閣，但因黨團只有34席，不足倒閣門檻38人，擬尋求在野黨團合作。

不過，李鴻鈞受訪表示，林全今就815停電事件赴立院報告，若林全報告內容符合各黨團要求，就沒有倒閣問題，若不符合，就是另一個層次的問題。

李鴻鈞則當面向林錫耀抱怨，指立院第三次臨時會要審查前瞻建設特別預算案，但各部會與黨團間聯繫不足，要資料也不積極，前瞻內容細項很多，需要部會說明。

林錫耀則回應，林全交代要與親民黨團有密切聯繫，他原訂上週就要來拜會，但因遇停電事件才延期至今天。對於前瞻預算案部分，會請相關部會跟親民黨團進行說明。