明增暗減！明年國防預算增加125億 軍事投資減近50億

明年度的國防預算編列約3318億元，較立法院通過的106年度國防預算（法定預算）3193億元增加約125億元，預算額度看似成長，但攸關戰力提升的軍事投資、重要裝備採購計畫等等，明年度卻反而減少約50億元，國防預算可說是「明增暗減」。圖為「雷虎特技小組」。（資料照，記者張忠義攝）

2017-08-21 10:36

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院院會上週通過107年度中央政府總預算草案，將在本月底以前送進立法院，明年度的國防預算編列約3318億元，較立法院通過的106年度國防預算（法定預算）3193億元增加約125億元，預算額度看似成長，但資深官員今天說，增加的數額大部分是在人員維持費上，攸關戰力提升的軍事投資、重要裝備採購計畫等等，明年度卻反而減少約50億元，國防預算可說是「明增暗減」。

人員維持費突破1500億元

國防預算分為「人員維持、作業維持、軍事投資」三大區塊，近幾年的人員維持費居高不下，都在1400億元以上（106年度為1475.5億元），為年度國防預算額度的四成六，資深官員說，等於每100塊錢的國防預算，就有約46元是花在薪餉待遇福利上，而明年度的國防預算編列，人員維持費的額度還要再增加。

根據國防部規劃，明年度要增加的人員維持費項目，包括增列編制內聘雇人員勞工退休準備金專戶不足差額、4個月軍事訓練役訓額增加的薪餉，以及各項加給調整等經費，約達45.06億元，再加上因為軍人保險退伍給付的準備金已經收支失衡，明年度起要逐年由國庫編列額度來補助，明年度就因此新增編列25億元，兩者總計就增加達到70.06億元，明年度的人員維持費額度更將因此突破1500億元大關，達到1545.56億元，約佔明年度國防預算總額的47％。

資深官員並指出，由於人員維持費的額度的增加，相對就壓縮到軍事投資項目的額度，根據國防部規劃，106年度國防預算中的軍事投資部分，共計為837.33億元，明年度將會減少49.3億元，軍事投資項目的額度將降到788億元。