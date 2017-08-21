反年改陳抗丟台灣顏面 傳中國在背後搞鬼

世大運開幕，反年改團體在場外敦化北路與八德路口，和警方發生推擠衝突。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-08-21 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕世大運開幕式遭到反年改團體脫序陳抗，導致各國選手無法順利進場，讓國家顏面無光。有媒體表示，其實反年改陳抗的背後影武者還有中國政府。

據《大紀元時報》文章指出，年改議題可以討論，但中共卻藉由這個機會介入台灣社會爭議。當天在世大運開幕式周圍的反年改團體，有抗議民眾舉者中國五星旗，喊著「台灣人就是雜種」、「台灣是垃圾」、「笑你們蔡英文不敢獨立啦」等與年改完全沒有關係的口號。

《大紀元》文章引述本報日前報導，據國安單位情資顯示，反年改抗議背後已有中國勢力介入，不僅立即動員群眾到陳抗現場「補位」，還持續散佈網路假消息。另外，國安單位也發現，過去半年以來，從年初的年金改革國是會議、立法院前的抗爭，一直到近期總統、副總統的行程，「中華統一促進黨」一直是抗議現場常見的基本成員。

《大紀元》表示，此種煽動民眾、製造網路假新聞，並串連統一促進黨、愛國同心會等團體在背後支持、動員陳抗的模式，和這次在世大運反年改陳抗手法如出一轍。只能說近期中共對台灣真的是不斷進擊、動作頻頻。