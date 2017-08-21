反年改喊冤稱遭污名化 徐永明嗆睜眼說瞎話

2017-08-21 10:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕「2017台北世大運」日前開幕時，因反年改團體抗議，導致運動員延誤進場，遭致外界批評，反年改團體今喊冤稱被污名化。時代力量黨團總召徐永明表示，希望他們「不要再睜眼說瞎話」，應靜待司法調查。徐永明也說，這件事情讓國家顏面掃地，警政高層甚至國安高層，「必須有人負責」。

世大運開幕典禮，受反年改團體抗議影響，延誤運動員進場，引各方撻伐。反年改團體發起人黃正忠今天上午召開記者會喊冤表示，反年改合法申請活動，卻被醜化、污名化，他質疑政府轉移焦點，刻意抹黑反年改。

徐永明上午在立法院受訪時表示，反年改團體在世大運造成大家困擾，「全台灣都在看」，希望他們「不要再睜眼說瞎話」，相信警方已蒐集足夠證據，應靜待司法調查。至於反年改團體曾嗆聲說抗爭將沒完沒了，將持續到閉幕式抗爭。徐永明呼籲反年改團體，可以主張訴求，但不要阻撓、甚至傷害世大運的進行，因全台灣民眾都期待賽事順利進行。

徐永明也指出，當天事發時他就在現場，看見總統和市長一直使用電話聯繫情形，就能曉得是「不正常的狀況」。徐永明強調，警政的協調、應變與維安問題，事後都必須好好檢討，因為這不只代表一場慶典，也代表國家的能力。徐永明認為，反年改亂象從立法院打到世大運，使國家顏面掃地，政府應該在閉幕之後好好檢討，警政高層甚至國安高層，「必須有人負責」。