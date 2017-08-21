柯P罵反年改王八蛋 他讚：罵得好！

台北世大運今開幕式，反年改團體突襲阻擾，導致各國選手無法進場。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-08-21 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體大鬧世大運開幕式，造成各國選手一度無法進場，引起全台撻伐，台北市長昨下午於媒體說明會表示，對於陳抗事件北市要做最強力的處理，直言「真是王八蛋」，對此，時代力量立委徐永明昨於臉書上PO文表示，「王八蛋，柯市長罵得好」，並質疑柯文哲對於警力維安不力究責之事，刻意迴避。

徐永明表示，世大運開幕式昨晚發生反年改團體抗議事件，導致各國選手不敢進場，引發全民譁然，世大運組織委員會昨召開檢討記者會，但會中卻不見最重要的台北市長柯文哲、警察局長邱豐光，引發媒體質疑，應媒體要求，柯終於召開說明會，宣示從今開始若再有陳抗事件，都要做「最強力的處理」，並嗆鬧場的反年改團體「王八蛋」，徐直言「王八蛋，柯市長罵得好，警察硬起來！閉幕若再出包，北市警察局長可以留嗎？」

徐永明接著指出，媒體堵訪柯文哲並詢問是否針對警方維安不力究責時，柯竟說「想想再回答」，進一步詢問柯對於是否會要求北市警察局長邱豐光檢討時，柯更是一點回應也沒有，絲毫不見平時大鳴大放的「柯式風格」，直指「柯市長是在刻意迴避」。

徐於文末指出，雖柯昨下午為台灣硬起來，但仍要提醒雖然反年改團體的「李來希們」已被全民唾棄，柯市長也表達強硬的執法態度，但選手後續安全維護、反年改團體嗆再鬧場的預防，警政單位都要硬起來。「若閉幕式再出包，北市警察局長邱豐光的失職責任，柯市長絕對不能輕輕放過！」