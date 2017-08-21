教師挺年金改革 嗆李來希不能代表所有人

2017-08-21 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體於19日世大運開幕典禮時，前往台北田徑場外鬧場，導致各國選手一度無法進場，引發各界撻伐。對此全國公務人員協會理事長李來希曾表示，選手延遲進場沒那麼嚴重，台灣的媒體和人民需要再教育。1名教師見狀在PTT發文反嗆，為什麼李來希等人「可以代表所有公務員與教師的意見？」

該名教師指出，年金改革勢在必行，軍公教人員對此的戰略應該是爭取少改一點，並且以遊說立委的戰術爭取社會認同，或者是提出適合的法案，和政府溝通協調。

教師感嘆，結果現在反年改團體的做法是拒絕做出任何退讓，不僅沒有自己提出的法案，甚至充斥「無腦的謠言」、「令人訕笑的陳述」、「不知所云的陰謀論」、「人身攻擊式的謾罵」。

該名教師認為，這種做法讓協商無法成功，也讓軍公教人員在他人眼中，成為了貪婪又反智的形象，也難怪去世大運鬧場會被罵成這樣。這位教師最後充滿疑惑地說，李來希和全國教育產業總工會（全教產）理事長黃耀南、反年改要角劉亞平等人，為何能夠代表所有公務員與教師的意見？

對此鄉民紛紛狂推教師的文章，還有網友建議他可以集結有相同想法的人一起站出來，向媒體宣傳理念。1名網友則說，自己雖然也是公務員，但看到反年改的作為，「都不敢跟人說自己是軍公教」。