反年改鬧場世大運開幕 國民黨團：邱豐光應下台負責

2017-08-21 08:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反年改團體滋擾世大運開幕，並揚言閉幕典禮還要示威抗議；對此，立法院國民黨團總召林德福今受訪表示，應該政治歸政治、體育歸體育，台北市警局長邱豐光處理事情完全狀況外，應下台負責。

林德福指出，世大運是國際賽事，陳抗民眾不應該去妨礙賽事進行，必須「政治歸政治、體育歸體育」。

林德福提及，面對世大運開幕的滋擾事件，台北市警局長邱豐光完全在狀況外，竟然也不知道究竟發生什麼事情，做為一個首都直轄市警察單位最高層級的指揮官，當然必須下台負責。