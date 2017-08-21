世大運被鬧場令國家顏面無光 傳邱豐光被點名下台

反年改團體在世大運場外陳抗，過程中有人朝小巨蛋出入口丟煙霧彈，邱豐光受訪時卻堅稱沒有煙霧彈。（圖擷取自網路）

2017-08-21 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕世大運開幕式發生反年改團體脫序陳抗事件，導致選手無法順利進場，據傳，府院早在第一時間掌握現場被丟煙霧彈，不過，身為現場指揮官的台北市警察局長邱豐光似乎仍在狀況外，受訪時堅稱沒有煙霧彈，更無封鎖線被突破的言論，還說出陳抗聲太吵，選手驚嚇才暫時不入場的謬論，事後，還傳出這起鬧場將不會有懲處名單等耳語，連番作為不僅讓警政署長陳國恩大有意見，也一度讓閣揆林全頗為感冒而動怒。

世大運開幕維安失控事件，結束後，總統蔡英文隨即找來國安、警察首長及台北市長柯文哲到官邸開會。

據《聯合報》報導並引述與會人員轉述，透露陳國恩考量各國選手安全，跳下來指揮負責選手進場的北市萬華警分局，當時，萬華分局遲疑時被陳怒斥就是要聽我的。陳國恩也坦言身為署長當然負全責，有要求萬華分局做應變。

林全昨天主持內部會議，聽聞世大運開幕鬧場不會有懲處名單，還獲黨政高層支持等放話，報導稱曾讓林全一度動怒，並要求邱豐光立刻下台。面對這起風波，邱豐光極力撇清，稱從未說過不會有懲處名單，更不知傳言是從哪邊傳來。

報導也引述府方人士的說法，指出世大運結束，相關責任一定得調查釐清，屆時會有懲處名單。另外，前晚在總統官邸與會人士則說，封鎖線數度被突破，社會各界不滿台北市警察局屢屢出包，對社會實在交代不過去。