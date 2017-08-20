聲援香港政治犯 百人集結港駐台辦事處

台灣民間團體發起活動聲援香港政治犯。（記者呂伊萱攝）

2017-08-20 21:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港雨傘運動代表人物、「雙學三子」黃之鋒、羅冠聰和周永康，與「反東北發展」13名成員，日前被判入獄。台灣民間團體今發起聲援被囚者行動，支持香港抗爭權。全國關廠工人連線代表陳秀蓮表示，香港有這麼多抗爭者被判重刑，身為鄰近地區的台灣，若對這些漠不關心，打壓只會越來越惡化；陳秀蓮也說，民團將持續配合香港行動，也號召台灣人一同加入聲援連署，並募集安家基金。

香港高等法院近日針對「反東北發展」與「重奪公民廣場」兩刑期覆核案宣布結果，皆改判加重刑期。抗議新界東北開發的13名泛民主派年輕成員，被改判8到13個月徒刑；雨傘革命學運領袖、雙學三子黃之鋒、羅冠聰和周永康等人則改判6到8個月，並即時入獄，成為「首批最年輕政治犯」。另928公眾妨擾案與旺角清場案等案件仍在審訊中。

香港眾志今天下午發起聲援遊行，支持入獄的反東北示威者及雙學三子，10餘萬港人走上街頭，創雨傘運動後新高。台灣民間團體今傍晚也在香港駐台經濟貿易文化辦事處外發起游擊行動，近百人集結，高喊「歷史將宣判抗爭無罪」與「撤回新界東北開發案」等口號，聲援香港抗爭被囚者。主辦單位全國關廠工人連線與賤民解放區指出，弱勢者生存、發聲及抵抗的權利，不容被扼殺，香港被囚人士的刑期，更遠超過合理懲戒範圍，他們無法漠視香港政府以司法對抗爭者進行無情打壓。

陳秀蓮受訪時說，關於「依照法律抗爭、才能被允許」的風氣，以及「資本主義發展對土地的剝削」，台灣和香港的脈絡一模一樣。而如今香港有這麼多抗爭者被判重刑，身為鄰近地區的台灣，若對這些漠不關心，打壓只會越來越惡化；陳秀蓮也說，民團將持續配合香港行動，也號召台灣人一同加入聲援連署，並募集安家基金。

現場亦有多名在台港人出席活動，不願具名的香港學生表示，雖然香港今天有13萬人走出來，但不希望人們只是出於情感因素站出來聲援，而應深思「我們真正追求與守護的是什麼」，並針對法律與制度深入討論。該名學生強調，共產黨已經完全控制香港，遊行之後，香港人要思考每個人在公民身份當中能做什麼事情，「不能只剩下沮喪」，透過不同的行動堅持下去最重要。

反南鐵東移自救會、塭仔圳反迫遷連線、大觀社區自救會與華航工會等團體皆出席參與聲援。