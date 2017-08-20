朱立倫外婆睡夢中安祥辭世 享嵩壽102歲

朱立倫的外婆林李春（中）去年遇到鄭文燦來探望，始終笑瞇瞇，右為前國代林熺厚。（資料照，記者李容萍攝）

2017-08-20 17:19

〔記者李容萍／桃園報導〕新北市長朱立倫的外婆，也是桃園市升格前大溪前鎮長林熺達的母親林李春，17日清晨在睡夢中辭世，享壽102歲。林熺達於臉書中指出，他的百歲母親冥冥中似乎有預感，睡前說的最後一句話：「乎（給予）大、小大家平安」，家人經過協商「不敢驚動，懇辭破費」，正低調辦理後事。

林李春的祖居位於大溪頭寮附近的「梅鶴山莊」，2004年間登錄為歷史建築；被喻為地靈人傑的「梅鶴山莊」，曾是孕育多位政壇重量級人士的搖籃，且藍綠皆有，其中最知名的是林李春的外孫、現任新北市長朱立倫，朱立倫之前競選升格前的桃園縣長就以自幼在「梅鶴山莊」由外婆帶大，主打「本土牌」。

林李春的兒子林熺達，曾是國民黨重點栽培人才，但後來退黨成為無黨籍，曾參選過2次桃園縣議員皆當選，參選過大溪鎮長6次，則當選2次。

林熺達選舉期間，唸國小的朱立倫常和母親回到「梅鶴山莊」，幫舅舅助選，協助發送傳單，加上朱立倫的父親朱樟興，曾當選3屆桃園縣議員、1屆國大代表，使朱立倫從小耳濡目染，對於參政或投入公共事務，有他自己的想法與看法。

林熺達的2位堂弟林熺模與林熺厚，曾分別當選過桃園縣議員與國大代表；其中，林熺厚參選國大代表的競爭對手還是朱樟興，1位代表民進黨，1位代表國民黨，結果2人都高票當選。

桃園市長鄭文燦去年11月走訪正辦理整修的「梅鶴山莊」，當時他特別向林李春請安，兩人相談甚歡，未來這棟老房子將提供預約導覽服務，並成為傳承展演大溪文化魅力的基地之一。