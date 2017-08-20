反年改鬧世大運 日網友：台灣別認輸

反年改團體聚集在小巨蛋與開幕體育場間廣場，擋住選手進場動線。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-08-20 16:31

〔記者吳柏緯／台北報導〕台北世大運開幕式遭反年改群眾鬧場，選手一度無法進場引起國內外關注。昨天日本媒體也特別以「抗議群眾妨礙選手進場」為題進行報導，不少日本網友則認為抗議背後有中國因素干涉，大批留言聲援，要台灣別認輸。

昨晚在台北小巨蛋與田徑場周圍抗議的反年改群眾突破警方防線，阻撓世大運選手進場，一度讓開幕式僅剩各國國旗繞場，場面尷尬。所幸在官方緊急危機處理後，改由全世界的所有選手一齊進場，不但突破反對團體的封鎖，更營造全世界一起來到台北的意象。

反年改團體的脫序行動，不只讓台灣民眾憤怒，不少外媒也專文報導。

日本不少媒體以「抗議群眾妨礙選手進場」、「開幕式混亂」報導此次事件，雖然仍有質疑台北維安出現漏洞的聲浪，但更多的日本網友則是聲援台灣，並將矛頭指向中國。

有網友表示不理解反年改團體為什麼要去世大運的場合抗爭與妨礙，世大運與他們的訴求一點關係都沒有（何故にユニバーシアードで妨害行為に及ばなくてはならないのか理解に苦しむ。全く関係がない）。此外，也有熱心網友整理有關年金改革與反年改的懶人包，供不熟悉的日本民眾參考

除了批評反年改團體，每次國際賽事台灣都會遭受中國打壓，即便這次在台灣舉辦也一樣，因此日本網友也不忘為台灣加油打氣。有網友說，中國的目的是為了讓台灣的形象大跌，台灣不能認輸！（台湾のイメージダウンが大陸の狙いです。負けるな台湾）、這是中國的妨礙，台灣加油（中国大陸による妨害でしょう。頑張れ台湾）

除了抗爭，日媒也特別撰文介紹傳遞聖火的台灣桌球國手江宏傑。除了介紹他是日本桌球名將福原愛的丈夫外，同時也特別提到他擁有4面世大運金牌，是台灣世大運史上最多金的男人。