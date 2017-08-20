世大運開幕遭鬧場 謝長廷批：有人想讓台灣丟臉

2017-08-20 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運昨晚（19日）在台北田徑場舉行開幕典禮，卻遭反年改團體闖入搗亂，導致各國選手進場受阻，此舉不但被網友痛批愛錢不要臉，甚至還被外媒轟「Shame on you！」丟臉丟到國外去。對此，駐日代表謝長廷也在臉書PO文，批評「有人想阻撓世大運，讓台灣丟臉」，但相信有更多的人希望世大運成功。

謝長廷表示，把握時間最重要，他呼籲大家在未來這幾天，都能踴躍去觀看賽事，表達台灣人的友善和熱情，讓國際人士對台灣的和平與人民的親切留下美好印象。