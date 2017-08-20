吃燒臘被誣指「丟煙幕彈」 陳儀庭：說謊不打草稿

2017-08-20 15:23

〔記者郭安家／台北報導〕世大運開幕式場外昨晚出現煙幕罐，獨派人士陳儀庭昨晚被反年金改革人士指控是始作俑者，全國公教人員協會理事長李來希甚至引述媒體報導，指「丟煙幕彈傢伙是台獨份子」，未料，該媒體因查證不周還向陳道歉。陳儀庭今表示，將對李來希及指控他的反年改網友提告。

昨晚7點多，世大運開幕式場館台北田徑場外出現煙幕彈，而總統蔡英文車隊約莫6點多抵達台北田徑場；陳儀庭回憶，6點多他人在附近的敦化北路、八德路口，天還未暗，當時反年改人士在擋蔡英文車隊，而他在一旁也被拍下畫面，並由警方保護離開，之後他至附近吃香港陳記燒臘，手機沒電返家後，卻發現自己被栽贓為「丟煙幕彈的傢伙」。

陳儀庭說，他絕對沒有攜帶、丟擲煙霧彈，到敦化北路上只有一個目的，「我要為台灣隊加油，在國際性的比賽上讓大家看見台灣」。昨天在台視大樓和八德敦北路口之間發送台灣旗，本來不了解台灣旗意義的入場民眾和選手們，也都因為他和伙伴們的加油聲，而熱烈的向他們索取旗子。

他說，在警方的強力封鎖和交管下，他從頭到尾的活動範圍，不過就這短短200百公尺，李來希貼的照片，是反年改人士在敦化北路口和警方推擠的畫面；中華民國的怪現象就是無辜的人必須努力證明自己無辜，而抹黑的人說謊卻連草稿都不用打、「在這島上，越無恥的人活得越輕鬆。」

他說，支持每個想表達自己訴求的人，但是敢作不敢當的反年改團體，已經造成他的困擾，他將會搜集證據後一一提告。

他還呼籲，請大家多注意世大運台灣隊的表現，為他們加油，不要被這種新聞模糊了初衷，祝選手們在競賽中奪得名次，站上世界的舞台大聲的宣告，「我們是台灣人！不是中國附屬的中國台北。」