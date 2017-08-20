媽媽的故鄉成立後援會 陳亭妃許以3力量讓台南展新貌

爭取民進黨台南市長提名的立委陳亭妃，今日在媽媽的故鄉七股成立後援會，在母親的見證下，強調以3種力量讓台南展現新風貌。（記者王涵平攝）

2017-08-20 14:02

［記者王涵平／台南報導］爭取民進黨台南市長提名的立委陳亭妃，今日在媽媽的故鄉七股成立後援會，在母親的見證下，強調以3種力量讓台南展現新風貌。

陳亭妃的媽媽黃秀出身「鹽埕地」七股區大埕里，已故外公黃昆海在當地永興宮敬獻一根廟柱，陳亭妃先前往參拜，受到熱烈歡迎。

陳朝來、蔡秋蘭、侯澄財、蔡蘇秋金等市議員以及在地企業家邱俊雄夫婦、七股後援會長黃福得、顧問團長戴全慶等人都參加後援會成立活動。鄉親頂著大太陽熱情吶喊，期待七股產生第一位台南女市長。

蔡秋蘭、侯澄財等人推崇陳亭妃認真打拚，未來8年是台南市關鍵年，要選出能給地方帶來希望的人。陳朝來感謝陳亭妃協助溝通七股納溼地問題。

陳亭妃表示，累積20年豐富的民代經驗，最瞭解基層，人民的小事就是政府的大事，要以行動力、溝通力、執行力等3種力量，用心推動地方與中央大小建設，有信心使台南市脫胎換骨。

陳亭妃也提到協助去年虱目魚、文蛤寒害，以及七股海堤遭沖刷威爭取興建堤防，強調未來在前瞻計劃台南市的部分有近1千億元，另爭取61線曾文跨海大橋等重大建設。