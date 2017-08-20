一輪定江山！國民黨修主席選舉辦法 得票相對多數當選

國民黨全代會今日通過修正黨主席選舉辦法，將原本的二輪投票制，改為一輪投票制。（記者廖振輝攝）

2017-08-20 14:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨全代會今日通過修正黨主席選舉辦法，將黨員投票資格由現行入黨、回（恢）復黨籍滿4個月，延長為必須滿1年，未來首次舉行的地方黨部主委選舉投票，也將比照辦理，但考量520黨主席選舉時的投票資格為4個月，基於衡平性，會中先前通過的「直轄市縣市委員會主任委員直選辦法」有一項但書規定，即106年黨主席選舉已具有投票資格者不在此限。

換言之，即便入黨或回（恢）復黨籍未滿1年的黨員，但在520黨魁選舉具有選舉人資格的黨員，仍然可以參加10月份的地方黨部主委選舉投票。

國民黨今年520黨主席選舉多達6人競逐，原本黨內評估競爭激烈，勢必會進入第二輪投票，當時的候選人吳敦義主張，如果無人得票數過半，就由票數較高者當選，不要進入第二輪投票，所持理由是避免黨內出現「合縱連橫」的現象，「張儀就會跑出來」，造成黨的分裂，但兩位主要競爭對手洪秀柱、郝龍斌都不贊同，並且反唇相譏。

在吳敦義當選後，國民黨中央即著手研修黨主席選舉辦法。今日全代會通過修正內容，除了提高黨員投票資格門檻，還將原本的二輪投票制，改為一輪投票制，未來除非同額競選，候選人得票率必須過半數外，如果有兩名以上候選人競爭，就將由得票相對多數者當選，不必再像過去如果一輪無人過半，必須由得票數最高的前兩位候選人進入第二輪競逐。