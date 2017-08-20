世大運開記者會檢討維安事件 柯P跑去開球

世大運開幕式昨天發生維安事件，有抗議團體投擲煙霧彈、石塊，導致參加世大運各國代表團不敢進場，僅有旗手進場的窘境；今天世界大學運動會組織委員會.召開檢討記者會。（記者鍾泓良攝）

2017-08-20 13:56

〔記者鍾泓良／台北報導〕世大運開幕式昨天發生維安事件，有抗議團體投擲煙霧彈、石塊，導致參加世大運各國代表團不敢進場，僅有旗手進場的窘境。今天世界大學運動會組織委員會召開檢討記者會，會中不見市長柯文哲、警察局長邱豐光，僅有市府秘書長蘇麗瓊出席，而媒體詢問之下才知道柯文哲跑去天母棒球場開球，市府媒體事務組一開始也說今天不會安排市長出面說明昨晚狀況，經過媒體抗議近一個小時，才安排市長今天下午3點受訪。

蘇麗瓊在記者會中不停強調，世大運中選手的安全是最高的原則，而針對未來的維安計畫經由警察局討論提出更嚴謹的的方式。維安處長黃嵩琛表示，昨天代表團晚上7點整，原本屬於位於對街的抗議團體跨過馬路，晚上7點5分時到達小巨蛋外側，而員警也組成封鎖線，而抗議團體在晚上7點9分時鳴喇叭及丟煙霧罐，而員警也加派警力並在10分鐘內組成3層封鎖線，排除狀況。

然而，綜合行政組副處長張勝傑表示，從加拿大隊開始就發生抗議活動，而在考量到選手安全的情況下，臨時變更選手繞場時間，先由旗手繞場。他也說，而既使狀況在10分鐘就排除，但每國代表團跟維安人員為了確認安全，才會拖這麼久才正常進場，他強調封鎖線並未被突破，同時選手也沒有被抗議團體直接接觸，更沒有選手受傷。

媒體詢問，為何當時沒有安排另外通道進場，張勝傑以當時的代表團數量，若是安排另外通道可能有困難，因此在確定安全無問題後，就決定按照原路線進場。黃嵩琛表示，經過這次的事件之後，他們加強選手保護，除了針對團賽專車有安排前導車跟隨扈人員，也針對每天來回場館跟選手村的接駁車做沿線巡邏，上下車點也會提高警戒。

媒體詢問，昨天詢問邱豐光時他第一時間說沒有煙霧彈，封鎖線也沒有被突破，但後來發現與事實有出入。黃嵩琛解釋，第一時間還沒有掌握所有狀況，隨後市警局有發新聞稿說明。

媒體詢問，過去奧運、世大運難免會出現維安狀況，但是沒有向這次直接對賽事造成影響，難道沒有事先掌握情資做好準備，如攔截煙霧罐的防護網，黃嵩琛表示都有加強維安，警方也都有相關設備，接下來都會提前準備。

而關於維安疏漏的事後懲處，蘇麗瓊表示，對事件檢討會等到賽事結束之後，而這段期間也請同仁堅守岡位。

媒體昨天詢問市府是否就維安召開記者會，但市府強調市長方面不會對外說明，今天市長也不會有公開行程訪問，然而今天上午到天母棒球場開球，媒體再詢問是否將安排訪問，市府發言人劉奕霆一再說「跟大家說明，目前都沒有安排市長公開行程跟受訪，感謝大家」，最後媒體抗議1個小時候，媒事組緊急宣布將在今天下午3點召開記者會說明。