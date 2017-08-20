陳抗威脅賽事及選手安全 林全：強力排除 依法送辦

行政院林全院長召集副院長林錫耀（右）、內政部長葉俊榮、警政署長陳國恩，以及秘書長、發言人等相關幕僚，針對反年改人士陳抗等事宜進行會議討論。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-08-20 13:47

〔記者羅添斌／台北報導）行政院林全院長今天召集副院長林錫耀、內政部長葉俊榮、警政署長陳國恩，以及秘書長、發言人等相關幕僚，針對反年改人士陳抗等事宜進行會議討論。

行政院中午指出，林全院長在會議上指示，世大運是國際賽事，是台灣所舉辦的喜事，全民應不分黨派，不分立場，一致團結辦好世大運以維護國家形象，反年改陳情團體蓄意阻擋各國選手入場，沒有所謂「台北市警局定調為小意外」之說法。

林院長並指示，要加強維安，升級維安部署，只要在管制區內有任何陳抗團體或個人有威脅到選手或觀眾的安全及比賽秩序之行為，警察同仁務必嚴格執法，以鐵腕強力排除，以現行犯移送法辦。林院長同時亦指示，對陳抗團體使用高音之氣音喇叭，若有妨害比賽進行之虞者，亦應依法強力取締。

昨晚世大運遭反年改團體阻撓選手進場，林院長亦指示進行調查，有失職者，依調查結果懲處，堅定執法有功者，亦將予以奬勵。

對於警察執法之尊嚴，林院長亦指示警政署長必須全力維護，若陳抗團體或個人對警察執法有強暴、脅迫、公然侮辱等妨害公務行為，甚至有襲警之行為者，絕對不能放縱，應嚴格執法立即以妨害公務現行犯移送，以維護警察執法之尊嚴。

同時，林全也指示，世大運主辦期間，警察同仁極其辛勞，對其飲食、休息場所等，應特別予以加強，林院長在七月底即已經指示動用第二預備金，發給警察同仁參與世大運維安勤務績效獎金，以慰勉眾多員警的辛勞。