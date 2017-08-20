網傳「菊系15人」 綠支持者斥抹黑：花媽僅推3人

2017-08-20 13:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕「賴神」被放話、「花媽」也被點名，網路還出現「菊系15人」名單，引發各界議論﹗綠營支持者根據名單逐一檢視，發現真正歸屬花媽推薦的政務官僅3人，質疑幕後有黑手運作，想搶攻閣揆人事，透過炒作派系、抹黑陳菊、同時影響行政院長林全，簡直借刀殺人。

不具名支持者彙整相關資料指出，陳菊真正推薦給政院的官員，應該是前中油董事長陳金德（原高市副市長）、工程會主委吳宏謀（原高市副市長）、王國材（原高市交通局長）；其他都各有來頭、人脈，雖都曾在各時期的高雄市政府團隊，卻不是陳菊推薦。

以下為支持者彙整資料：

台船鄭文隆：陳其邁提拔當高市副市長

台鹽陳啟昱：黑派、目前挺陳其邁

中鋼翁朝棟：完全無關、林全選任。

雷仲達：陳其邁的財政局長。

邱太三：小英的大學同學、在小英智庫多年。

李永得：客委會主委回鍋，應是客家大老推薦。

李瑞倉：林全推薦來高雄當財政局長、林全找回去。

劉樹林：阿扁時代的教育部軍訓室主任。

何啟功：陳建仁的學生。

蔡清華：應是潘文忠推薦、潘則是林佳龍的副市長。

金屬中心林仁益：另有管道推薦，這不用花媽出馬。

政院東服中心執行長許傳盛：花蓮綠營人士推薦。

支持者沉痛指出，10幾年前民進黨由盛轉衰，就是由初選引動的陰謀論四處肆虐，最後證明營造「11寇」陰謀論、倡言「解散派系」的人，才是結黨營私從中牟利的人，而也拖垮整個綠色執政，如此沉痛經驗，相信大家還記得。

再者，當時輿論說人才難尋、才從高雄「借將」，有媒體還虧說，「高雄人才是不是被挖角光了？」，結果現在反被說成是陳菊「安插」人馬﹖簡直糟蹋人。