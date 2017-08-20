國民黨全代會意外在無雜音情況下通過新政策綱領

國民黨新政策綱領今在全代會通過。（記者簡榮豐攝）

2017-08-20 12:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨全代會今日通過新主席吳敦義時代的新政綱，其中引發黨內討論兩岸政策是否應去「和平協議」爭議，雖然前主席洪秀柱會前公開表達質疑立場，但由於挺洪陣營的黨代表沒有抽籤到發言機會，並且在洪秀柱要求勿給外界杯葛印象的指示下，洪系子弟兵未依原本腹案要求表決處理，當會議主席、副主席郝龍斌宣布建議大會照案通過時，意外輕騎過關。

國民黨新政綱除了刪除過去洪秀柱時代政綱的「和平協議」，改為研討「和平願景」，過去的「深化九二共識」也已成為歷史，取而代之的是「九二共識、一中各表」，維持不統、不獨、不武。

國民黨去年九月在前主席洪秀柱時代的全代會通過的政策綱領內容為「在中華民國憲法的基礎上，『深化九二共識』」，並且要「積極探討以『和平協議』結束兩岸敵對狀態可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色，確保臺灣人民福祉。」

國民黨今日全代會通過的新政綱從「深化九二共識」，拉回到「九二共識、一中各表」，並去除「和平協議」等四字。

國民黨新政綱主軸為「革新、團結、重返執政」，內容分總論與十個領域政策綱領等部分，其中最受關注的兩岸議題方面，在總論中提及二００五年該黨與中共達成「連胡五項願景」，二００八年後前總統馬英九執政八年期間，在中華民國憲法架構下維持不統、不獨、不武現狀，並在「九二共識、一中各表」基礎上，確保兩岸和平穩定發，該黨並將持續依據「連胡五項願景」及馬英九主政期間的基本方針，堅決反對台獨，尊重「九二共識、一中各表」。

此外，在兩岸政策領域的政策綱領方面，內容提及在中華民國憲法架構下，維持不統、不獨、不武的現狀，並在「九二共識、一中各表」基礎上，推動兩岸交流，還要透過兩岸經貿文化與和平論壇及各類交流平台與會議，維持二軌對話，增進彼此了解並深入研討兩岸「和平願景」。

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