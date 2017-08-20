國民黨中委選舉拉票忙 全代會場內鬧哄哄

國民黨今日召開第20屆第1次全國代表大會，由於中央委員選舉將在9月9日舉行，不少有意參選者在會場外拉票，還有人扮成鋼鐵人吸引注意。（記者廖振輝攝）

2017-08-20 11:12

〔記者施曉光／台中報導〕國民黨今日在台中市召開第20屆第1次全國代表大會，現場由於有意競選中央委員選舉的黨代表，忙著四處拉票，造成會場秩序混亂，也因此發生有人看不下去，衝上主席台拿起麥克風痛斥台下黨代表的意外插曲。

新任黨主席吳敦義在主持預備會議時，由於台下黨代表只顧著自己拉票，會場鬧哄哄，多數人都沒有在聽台上講什麼，少數要聽台上說些什麼的人，則是根本聽不見，此時國民黨立委陳超明就跑上主席台，一把拿起麥克風對著台下大聲斥責，「現在開會，小聲一點」、「現在那裡有像國民黨的樣子﹗」吳敦義則是一臉嚴肅，沒說什麼。

國民黨在17全時，也曾因為黨代表在會場為了中央委員選舉到處拉票，擾亂開會，讓當時的黨主席馬英九非常不高興，後來第18屆、19屆中央委員選舉，才提前在全代會召開前舉行，但本屆由於吳敦義及多位中常委以尊重黨章制度為由，堅持黨代表今日就任後，才有選舉中央委員的資格，因此延後至9月9日投票，但昔日選舉拉票混亂全代會開會的情況，也就因此重演。