吳敦義版政綱「一中各表」洪秀柱批走回頭路

國民黨20全代會今天舉行，會中將通過新任黨主席吳敦義時代的新政策綱領。圖為新任黨主席吳敦義致詞並揮手致意。（記者廖振輝攝）

2017-08-20 11:36

〔記者施曉光／台中報導〕國民黨第20屆全代會今日要通過新主席吳敦義時代的新政策綱領，草案內容將去前主席洪秀柱時代通過的「和平協議」、「深化九二共識」，拉回「九二共識、一中各表」，洪秀柱上午受訪表示，兩岸政策應該往前看、往前走，向深水區再踏進一步，不能老在原地停滯不前，「不進則退，等於走回頭路。」

洪秀柱質疑，吳敦義還停留在談「九二共識、一中各表」，但「九二共識」中有兩個主題，一個是「一中」，一個是「統一」，吳敦義談「九二共識」卻只提一半，憲法增修條文明白規定謀求兩岸未來統一，「可惜吳主席只談一半」。

她強調，談「九二共識」千萬不要講「一中各表」，「淡化一中，強化各表」，這對台灣未來有很大的危機。

對於媒體詢問，吳敦義是否被北京方面視為「獨台」？洪秀柱說，「嗯，多少吧！」她呼籲吳敦義要再三清楚詮釋，不是只有「反台獨」，「我們方向目標在哪？如果只反獨，不談統，民眾會搞不清楚」，而且等於是培育台獨溫床，而且所維持的現狀是什麼現狀，既不清楚，也不明白，非常危險，她很遺憾。

媒體追問，是否就上述立場當面向吳敦義表達？洪秀柱說，沒有機會，兩人只有寒喧而已；至於吳敦義在就職演說中向她表達感謝，洪秀柱回應，她謝謝吳主席來承擔重任。

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