吳敦義就職國民黨主席 致詞謝洪秀柱批蔡政府

2017-08-20 10:59

〔記者林良昇／台中報導〕國民黨今舉行第20屆全代會，國民黨主席吳敦義正式就任，吳敦義在致詞時，感謝前主席洪秀柱，並批評蔡政府施政不力，國民黨要面對青年、經濟兩個面向，明年縣市長等地方公職的選舉，就是要面對的第一場重要考驗，要拿出最大的決心、盡最大的努力，讓人民更幸福，讓台灣更美麗。

國民黨今在台中世貿中心第二展覽館舉辦20全代會，吳敦義正式就任國民黨主席，吳敦義致詞時表示，回顧1年3個月之前，國民黨失去中央政權，民進黨完全執政，經歷了這450幾天，台灣已經有了明顯改變。

吳敦義說，總統蔡英文競選時說兩岸要「維持現狀」，但比起馬政府8年兩岸現狀的和平與交流，變成雙方立場南轅北轍、形成僵局，空有對口機構卻沒有對話、更沒有交集；社會本來充滿愛心和同情心，現在百姓被分化、分歧被挑起；經濟本有不錯體質，最近卻有幾家著名的大企業，選擇到美國做重大投資。

吳敦義指出，台灣面臨缺電、缺地、缺工、缺水，蔡英文曾說要蓋20多萬戶社會住宅，政府提出的的8年8千8百多億元「前瞻計畫」，並無回應這些挑戰；難免被人質疑，政府是一手砍退休軍公教警消勞的待遇，另外一手巨額舉債灑金錢、綁樁腳。

吳敦義也對洪秀柱表示感謝，強調她在過去1年多任內，面對執政當局的不斷打壓，艱苦備嘗，而且還能主辦一場公正平和的黨代表與黨主席選舉，「我要特別表達對她的感佩。」

吳敦義特別再提兩岸關係，他指出，國民黨遵守中華民國憲法，執政時在1992年11月與陸方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」的共識上，推動兩岸交流，促進雙贏互利。

吳敦義說，未來將在「九二共識」基礎上，堅決反對台獨，並積極弘揚善良中華傳統文化，促進兩岸的相互尊重與包容，並將透過經貿文化與和平論壇，維持二軌對話，增進彼此了解並深入研討兩岸和平願景，確保台海的穩定與和平，並維護台灣人民的幸福。

吳敦義也說，國民黨要再出發之前，也必須自我檢討，將來要積極針對青年、經濟兩個面向著手，重建廉能而有效率的政府和議會、打造繁榮均富的經濟、確保公義和諧的社會、再造兩岸的和平穩定與發展；齊心協力，讓人民更幸福，讓台灣更美麗。

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