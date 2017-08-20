反年改鬧場責任推民進黨 網友嗆羅智強：有夠不要臉

世大運19日晚間開幕，反年改團體聚集在小巨蛋與開幕體育場間廣場，擋住選手進場動線。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-08-20 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運昨晚在台北田徑場舉行開幕典禮，卻遭反年改團體闖入搗亂，導致各國選手進場受阻，此舉不但被網友痛批愛錢不要臉，甚至還被外媒轟「Shame on you！」丟臉丟到國外去。前總統府副秘書長羅智強也在臉書譴責反年改的做法，他卻也稱此事的導火線是「民進黨污名化、傷害軍公教」。對此PTT網友則嗆他「噁心還在帶風向 有夠不要臉」。

昨晚世大運選手進場時，受到反年改團體干擾，一度只有掌旗手單獨繞場，場面相當尷尬，直到台灣隊進場時，多數國家運動員才一起進場。反年改搗亂的行為也引發網友群起撻伐。

羅智強表示，世大運選手因故延遲入場的新聞有兩個不同的版本，一是反年改團體蓄意阻攔選手入場；二是反年改團體未擋住通道，但各國選手怕陳抗發生衝突，因此不敢前進。羅智強說，前者該譴責，若是後者他也不認同、感到遺憾，畢竟若有任何人蓄意破壞台灣的盛事，都是對我們這個生命共同體的一個傷害。

羅智強話鋒一轉，認為反年改團體大鬧世大運的導火線，是因為「民進黨污名化、傷害軍公教」，而世大運開幕發生的事情，是越過了界線。

對於羅智強稱反年改大鬧世大運的導火線，是「民進黨污名化、傷害軍公教」的說法，PTT網友們大多無法認同，紛紛留言「噁心還在帶風向 有夠不要臉」、「污名不是一直都是自己爭來的嗎」、「連剪綵朱都切割了 你這小強是在講啥小？？」、「世大運跟你反年改有屁關係去幹嘛」、「臉皮厚到講這種屁話 噁爛至極」。